Цена Brent опустилась ниже $83 за баррель впервые с 3 августа

Цена Brent на бирже ICE опускалась ниже $83 за баррель впервые с 3 августа
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE опускалась ниже $83 за баррель впервые с 3 августа 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 13:18 мск цена Brent снижалась на 1,08% - до $82,98 за баррель.
К 13:22 мск Brent торговалась на уровне $83,08 (-0,97%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре снижался на 1,37% - до $78,72 за баррель.