Цена Brent опустилась ниже $83 за баррель впервые с 3 августа

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE опускалась ниже $83 за баррель впервые с 3 августа 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 13:18 мск цена Brent снижалась на 1,08% - до $82,98 за баррель.