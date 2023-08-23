Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) сегодня обновила рекорд, приблизившись к 71 тысяче рублей за тонну, также в цене выросло и дизельное топливо. Об этом со ссылкой на данные торгов пишет РИА Новости.

Так, цена Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день выросла на 1,32%, до 70 959 рублей за тонну. Предыдущее рекордное значение было достигнуто 18 августа и составляло 70 123 рублей за тонну, напоминает ТАСС.

Бензин Аи-92 подорожал на 1,63%, до 62 694 рублей за тонну. А стоимость летнего дизельного топлива выросла на 0,27%, до 66 397 рублей за тонну после снижения цены в течение нескольких дней. Ранее в августе его цена 12 раз побила исторические рекорды.

Мазут также поднялся в цене на 0,46%, до 32 580 рублей за тонну.