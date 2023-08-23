Цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) сегодня обновила рекорд, приблизившись к 71 тысяче рублей за тонну, также в цене выросло и дизельное топливо. Об этом со ссылкой на данные торгов пишет РИА Новости.
Так, цена Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день выросла на 1,32%, до 70 959 рублей за тонну. Предыдущее рекордное значение было достигнуто 18 августа и составляло 70 123 рублей за тонну, напоминает ТАСС.
Бензин Аи-92 подорожал на 1,63%, до 62 694 рублей за тонну. А стоимость летнего дизельного топлива выросла на 0,27%, до 66 397 рублей за тонну после снижения цены в течение нескольких дней. Ранее в августе его цена 12 раз побила исторические рекорды.
Мазут также поднялся в цене на 0,46%, до 32 580 рублей за тонну.
Согласно данным Росстата, средняя цена бензина выросла в России на 5,5% с начала 2023 года. При этом в Минэнерго России заявили, что рост цен на моторное топливо на АЗС носит временный характер и в данный момент ведется работа над их стабилизацией. В частности, было принято решение увеличить с осени минимальную долю биржевых продаж некоторых видов топлива.