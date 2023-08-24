Почему США увеличили закупки урана у России

США в первом полугодии в 2,2 раза - до 416 тонн - увеличили импорт урана из России по сравнению с показателями за тот же период прошлого года. Как передает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы, это самый высокий показатель с 2005 года. "РГ" попыталась разобраться, почему это происходит.

В первую очередь, надо отметить, что поставки ядерного топлива стали одной из немногих сфер, которые не затронули антироссийские санкции. "Росатом" является одним из крупнейших производителей урана, по данным агентства Bloomberg, российская компания обеспечивает работу четверти ядерных реакторов в США.

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Соединенные Штаты не способны самостоятельно обеспечить свои нужды в ядерном топливе для АЭС. В середине XX века власти США стимулировали внутренне производство урана при помощи субсидий, программ закупок, специальной торговой политики. Однако в 1980-е от этого отказались, США стали активно закупать уран за рубежом, что сказалось на уровне цен. Жирную точку в истории американского производства ядерного топлива поставили окончание "холодной войны" и начало крупных поставок из России. В итоге практически все добывающие и обогатительные предприятия на территории Штатов оказались убыточными и закрылись. По данным Управления энергетической информации, США могут обеспечить только 5 процентов своих потребностей, остальной уран закупается за границей, в Канаде, Казахстане, Австралии, Германии, Великобритании, Нидерландах и, конечно, в России. Стоит отметить, что в этом списке поставщики как природного, так и обогащенного урана.

Как отмечают эксперты, США пытаются увеличить собственное производство ядерного топлива, однако для того, чтобы сравниться с "Росатомом", им потребуется не менее 10 лет. Таким образом, отказаться от поставок урана из России США пока не могут. Тем более, что российское топливо самое дешевое.

Что касается увеличения закупок, то они во многом связаны с экологической повесткой дня, стремлением снизить выбросы углекислого газа. В связи с этим США отказываются от использования ископаемого топлива, которое, как утверждается, вызывает глобальное потепление. По оценкам министерства энергетики, выполнение обязательств США по сокращению выбросов потребует более чем удвоения мощностей атомной энергетики.