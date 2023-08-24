Токио выразил протест Пекину в связи с ограничениями на импорт японских морепродуктов

Правительство Японии выразило протест властям Китая в связи с введенными ограничениями на импорт японских морепродуктов из-за начавшегося сброса в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, протест китайской стороне высказал парламентский вице-министр иностранных дел Японии Кэндзи Ямада. В своем обращении он заявил, что "ограничения не основаны на научных данных, в связи с чем являются неприемлемыми".

Главное таможенное управление КНР объявило, что с 24 августа полностью приостанавливает импорт морепродуктов, местом происхождения которых является Япония, подчеркнув свою обеспокоенность по поводу сброса. В ответ японский премьер-министр Фумио Кисида призвал власти Китая немедленно снять соответствующие ограничения.