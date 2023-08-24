Число пайщиков российских ПИФ достигло 9 млн человек

Число пайщиков паевых инвестиционных фондов (ПИФ) за второй квартал выросло на 420 тысяч человек, достигнув 9 млн инвесторов, следует из данных Банка России, приведенных в «Обзоре ключевых показателей ПИФ» за второй триместр этого года.

В основном количество владельцев паев выросло за счет биржевых ПИФ (БПИФ).

«Более половины притока пайщиков БПИФ пришлось на один фонд, который является крупнейшим по числу инвесторов (около трети совокупного числа пайщиков БПИФ), но при этом средние вложения в него более чем в два раза ниже среднерыночного значения для этого типа фондов», — отмечает регулятор.

В закрытых ПИФ (ЗПИФ) ситуация обратная: нетто-приток клиентов, наблюдавшийся в прошлые кварталы, в апреле – июне сменился их оттоком. Число физлиц-пайщиков ЗПИФ за второй квартал сократилось на 13 тысяч человек.

«Без учета прекращения деятельности одного ЗПИФ, число пайщиков – физических лиц которого превышало 20 тысяч человек, количество розничных инвесторов ЗПИФ выросло», — впрочем, указывают аналитики ЦБ.

Они полагают, что приток розничных клиентов в сегмент ПИФ в апреле – июне был связан:

с ростом реальных располагаемых доходов населения во втором квартале;

с высокими доходностями ПИФ в последние три квартала;

с расширением линейки фондов, в том числе распространением ОПИФ с выплатой доходов.

Приток клиентов сопровождался и нетто-поступлениями средств в ПИФ. Совокупный чистый приток денег в ПИФ в апреле – июне увеличился на треть по отношению к предыдущему кварталу,242,2 млрд рублей.

Как отмечает регулятор, положительная динамика наблюдалась во всех сегментах рынка. Большую часть притока по-прежнему обеспечили ЗПИФ. Максимальный рост относительно первого квартала показали интервальные ПИФ (ИПИФ).