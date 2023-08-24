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Лира пошла в рост после повышения ставки ЦБ Турции

Курс лиры к доллару вырос после публикации итогов заседания Центробанка Турции, резко повысившего сегодня процентную ставку. Об этом со ссылкой на данные торгов пишет «Прайм».

Лира пошла в рост после повышения ставки ЦБ Турции
© globallookpress.com

Центробанк Турции повысил сегодня ставку с 17,5% до 25%, вопреки прогнозам аналитиков о более осторожной политике регулятора.

На фоне этого к 14.28 мск курс доллара к турецкой лире упал на 1,52%, до 26,7782. Максимально турецкая валюта укреплялась в ходе торгов до 26,5337 лиры.

Ранее стоимость национальной валюты Турции опускалась до 27,01 лиры за доллар. Эксперты отмечали, что падение курса началось 17 июля, после того, как Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке.

При этом тренд на падение лиры фиксировался на протяжении уже нескольких лет. Так, в январе 2021 года за доллар давали 7,3 лиры, а в ноябре курс упал уже до 13,5 лиры за единицу американской валюты.

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