Лира пошла в рост после повышения ставки ЦБ Турции

Курс лиры к доллару вырос после публикации итогов заседания Центробанка Турции, резко повысившего сегодня процентную ставку. Об этом со ссылкой на данные торгов пишет «Прайм».

Центробанк Турции повысил сегодня ставку с 17,5% до 25%, вопреки прогнозам аналитиков о более осторожной политике регулятора.

На фоне этого к 14.28 мск курс доллара к турецкой лире упал на 1,52%, до 26,7782. Максимально турецкая валюта укреплялась в ходе торгов до 26,5337 лиры.

Ранее стоимость национальной валюты Турции опускалась до 27,01 лиры за доллар. Эксперты отмечали, что падение курса началось 17 июля, после того, как Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке.