ЮАР: БРИКС не стремится создавать альтернативу SWIFT

Страны БРИКС ищут пути расширения использования нацвалютах, а не стремятся к созданию альтернативы системе SWIFT. Об этом заявил глава Минфина ЮАР Инок Годонгвана в беседе с Reuters.

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Он подтвердил, что страны БРИКС рассматривают возможность запуска своей платежной системы. Однако, по словам Годонгвана, она не является альтернативой SWIFT.

«Это платежная система, которая будет способствовать расширению использования местных валют», — заключил он.