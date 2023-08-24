ЮАР: БРИКС не стремится создавать альтернативу SWIFT
Страны БРИКС ищут пути расширения использования нацвалютах, а не стремятся к созданию альтернативы системе SWIFT. Об этом заявил глава Минфина ЮАР Инок Годонгвана в беседе с Reuters.
Он подтвердил, что страны БРИКС рассматривают возможность запуска своей платежной системы. Однако, по словам Годонгвана, она не является альтернативой SWIFT.
«Это платежная система, которая будет способствовать расширению использования местных валют», — заключил он.
Напомним, что 22-24 августа в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС под председательством ЮАР.
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