В США заявили о последствиях саммита БРИКС для доллара

«Я все еще испытываю чистое отвращение к тому факту, что почти все кандидаты прошлой ночью были неистовыми неоконсерваторами, стремящимися еще глубже втянуть Америку в войну на Украине», — написала Грин. Она отметила, что китайский БРИКС способен подорвать экономику США и уничтожить доллар.