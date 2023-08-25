Цены на газ в Европе выросли до 370 долларов за тысячу кубометров

Биржевая стоимость газа в Европе в пятницу повышается на 4%, до 370 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На открытии торгов сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) находились на уровне в 357 долларов (+0,1%) за тысячу кубометров. К 10.42 мск их цена достигла 370,2 доллара (+3,8%).

25 августа агентство Reuters со ссылкой на заявление профсоюза Offshore Alliance сообщило, что работники морских газовых платформ большинством голосов поддержали условия, достигнутые в рамках переговоров с компанией Woodside по улучшению условий и оплаты труда. Так, забастовка была прекращена.