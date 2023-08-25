Главный экономист ВЭБ.РФ дал прогноз по укреплению рубля

За последнее время зависимость рубля от мировых цен на нефть и ключевой ставки снизилась. На этом фоне в ближайшие годы курс российской валюты может укрепиться до 85-90 рублей за доллар, заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, его слова приводит ТАСС.

При этом эксперт считает, что, если бы не мощный отток капитала, курс российской валюты к доллару мог бы быть на уровне 70-80 рублей. По его мнению, для большего укрепления рубля необходимо, чтобы «вся заработанная валюта» экспортоориентированных компаний приходила на внутренний рынок. Также Клепач отметил, что в летний период в России традиционно наблюдается повышенный спрос на иностранную валюту. Этот фактор оказывает влияние на нынешний курс рубля.

По состоянию на 11:35 по московскому времени курс доллара на Мосбирже находился на уровне 94,75 рубля. С начала утренней сессии котировки снизились на 0,7 процента. Курс евро к тому времени также продемонстрировал небольшой спад, снизившись на 0,5 процента, до 102,1 рубля.