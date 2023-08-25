Доля иностранных инвестиций в российские ОФЗ за июль снизилась до 7,9%
Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 августа 2023 года, уменьшилась до 7,9%, говорится в материалах Банка России.
На 1 июля 2023 года показатель находился на уровне 8,8%. На 1 июня 2023 года доля нерезидентов в ОФЗ составляла 9,1%.
Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, по состоянию на начало августа 2023 года составил 1,556 трлн рублей при общем объеме рынка в 19,67 трлн рублей, отмечается в материалах регулятора.