Доля иностранных инвестиций в российские ОФЗ за июль снизилась до 7,9%

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 августа 2023 года, уменьшилась до 7,9%, говорится в материалах Банка России.

На 1 июля 2023 года показатель находился на уровне 8,8%. На 1 июня 2023 года доля нерезидентов в ОФЗ составляла 9,1%.