Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин предупредил, что есть вероятность ослабления курса рубля после 28 августа. Специалист объяснил, что в настоящее время ситуация складывается так же, как и в предыдущие два месяца: продажа иностранной валюты только сдерживает рубль от падения.