МИД Турции в шестой раз вызвал датского дипломата из-за акций по сожжению Корана

«Временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вновь вызван сегодня (25 августа) в наше министерство в связи с продолжающимся сожжением Корана перед нашим посольством в Копенгагене и посольствами некоторых мусульманских стран», — сказано в сообщении.