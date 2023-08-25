МИД Турции в шестой раз вызвал датского дипломата из-за акций по сожжению Корана
МИД Турции в шестой раз вызвал временного поверенного в делах посольства Дании из-за акций по сожжению Корана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.
«Временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вновь вызван сегодня (25 августа) в наше министерство в связи с продолжающимся сожжением Корана перед нашим посольством в Копенгагене и посольствами некоторых мусульманских стран», — сказано в сообщении.
Ранее правительство Дании решило ввести запрет на проведение акций по сожжению Корана на территории страны.
22 августа сообщалось, что организатор неоднократных акций с сожжением Корана Салван Момика направил 12 новых заявок на аналогичные мероприятия в течение будущих трёх недель в Стокгольме, Мальмё и Эребру.