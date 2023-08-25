Рынок США упал на фоне заявлений ФРС

Рынок акций США упал на фоне выступления председателя ФРС страны Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Об этом сообщает «РБК».

По данным портала, на 17:53 по московскому времени индекс Dow Jones снизился на 0,2% до 34039 пунктов, S&P 500 — на 0,36% до 4360,6 пунктов, NASDAQ — на 0,54% до 14735 пунктов.

В ходе выступления Пауэлл заявил, что не уверен в том, что ставки в США находятся на достаточно высоком уровне, чтобы контролировать инфляцию, поэтому ФРС может повысить их еще.