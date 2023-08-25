Газ в Европе резко подорожал

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу, 25 августа, резко выросли. С начала дня на торгах на лондонской бирже ICE фьючерсы на топливо с поставкой в сентябре подорожали на 9,6 процента, свидетельствуют данные площадки.

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На момент начала торгов цены на газ по индексу хаба TTF составляли порядка 365 долларов за тысячу кубометров. На максимуме она доходила до 407,6 доллара за тысячу кубометров, однако позднее к концу дня стоимость скорректировалась до уровня в 399 долларов.

По данным Reuters, работники морских газовых платформ в Австралии достигли соглашения с компанией Woodside по поводу улучшения условий и оплаты труда. Как сообщает профсоюз Offshore Alliance, это позволило предотвратить забастовку сотрудников производств сжиженного природного газа (СПГ), намеченную на 2 сентября. Если бы сторонам не удалось договориться, это привело бы к срыву поставок 10 процентов мирового экспорта СПГ.