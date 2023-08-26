На Украине заявили о возможном росте цен на энергетику в Европе

«С одной стороны у нас существенный дефицит мощностей в энергосистеме из-за проведения ремонтной кампании… С другой стороны, есть риски дефицита мощностей зимой… В случае существенных холодов и более высокого потребления. Плюс вопрос, какой будет ценовая конъюнктура в Европе зимой, что будет определять возможность импорта при существующих ценовых ограничениях на рынке», — поделился своими размышлениями специалист.