Российский экспорт удобрений в Европу за год вырос в пять раз

Энергокризис в Европе привел к остановке многих предприятий по производству минеральных удобрений. Из-за скачка цен на газ отрасль оказалась на грани коллапса. Об этом сообщает агентство Прайм.

Уже в 2021 году ряд крупных компаний, таких как норвежская Yara International и британская CF Industries, вынуждены были ограничить выпуск продукции или закрыть целые заводы.

В этом году ситуация обострилась еще больше. По оценкам Fertilizers Europe, газ поглощает до 80% затрат отрасли. Многие предприятия в Германии, Польше, Франции и других странах либо остановили работу, либо сократили объемы производства.

В то же время экспорт российских удобрений в ЕС вырос в пять раз. Дешевые отечественные товары вытесняют европейских конкурентов. Власти Германии признали, что цены на продукцию отечественных предприятий выросли на 150%, а затраты — на 40%. Крупные концерны вынуждены были закрыть целые производства, уточняет издание.

Европа не в силах полностью отказаться от российских поставок из-за дефицита мощностей. Отрасли нужна срочная господдержка, чтобы предотвратить коллапс производства.