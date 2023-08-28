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Эксперт предупредил о дефиците бензина в России

Коммерческий директор сети АЗС «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев заявил ТАСС, что без ограничения экспорта бензина на рынке РФ может возникнуть дефицит.

Эксперт предупредил о дефиците бензина в России
© РИА Новости

По его словам, сейчас слишком большой разрыв между ценами на внешнем и внутреннем рынке, поэтому осенью и зимой ситуация не стабилизируется без дополнительных мер со стороны правительства.

«Если ничего не делать, то это может привести к разорению ряда независимых АЗС», – считает он.

Ранее сообщалось, что цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ) достигла нового исторического максимума, достигнув 71 624 рубля за тонну. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным биржи, в среду стоимость бензина марки Аи-95 поднялась до 70 959 рублей за тонну, что на 1,23% выше уровня предыдущих торгов. Таким образом, рекорд, установленный в начале лета на отметке 70 190 рублей, оказался превзойден.

В то же время цена бензина АИ-92 снизилась на 0,1% до 63 007 рублей за тонну. Стоимость дизтоплива опустилась на 0,2% до 66 283 рубля за тонну. Топочный мазут продолжил свой рост достигнув отметки в 34 174 рубля за тонну (+1,53%).

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