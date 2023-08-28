Акции китайской Evergrande упали почти на 80%

Акции одного из крупнейших девелоперов Китая компании Evergrande на Гонконгской фондовой бирже в понедельник демонстрируют падение почти на 80%, следует из данных биржи.

В первый день после возобновления компанией Evergrande торговли своими ценными бумагами на Гонконгской фондовой бирже по состоянию на 13.15 по пекинскому времени (8.15 мск) акции компании демонстрируют падение на 78,48%. В настоящее время акции компании торгуются за 0,355 гонконгских доллара (около 0,045 доллара США).

В марте 2022 года Evergrande объявила о приостановке торговли своими ценными бумагами на Гонконгской фондовой бирже. Отмечалось, что торги по всем структурированным продуктам, относящимся к компании, также будут приостановлены. При этом причина приостановки не была указана.

В 2021 году Evergrande после нескольких лет бурного роста и активных заимствований оказалась на грани дефолта с долговыми обязательствами на сумму более 300 миллиардов долларов. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия властей, направленные на сдерживание подъема китайского рынка жилья, привели компанию к кризису. Как сообщали СМИ, китайские кредиторы в течение нескольких месяцев подали на девелопера сотни исков за невыполнение долговых обязательств и хотели взыскать в общей сложности более 13 миллиардов долларов.