Криптобиржа OKX запретила операции с картами подсанкционных банков РФ

Сделки с картами «Сбер» и «Тинькофф» стали недоступны на P2P-платформе биржи OKX
Карты «Сбербанка», «Тинькофф» и Альфа-банка, которые находятся под западными санкциями, стали недоступны в сервисе P2P торговли (торговля peer-to-peer, позволяющая совершать сделки с криптовалютой без посредников, напрямую между людьми) на криптобирже OKX. Теперь их нельзя выбрать в качестве способа оплаты, на это обратили внимание в «РБК-Крипто».
Сейчас продать или купить криптовалюту за рубли можно несколькими способами:
- Банковским переводом;
- Наличным расчетом;
- С помощью системы быстрых платежей (СБП);
- Через платежные сервисы (Qiwi, AdvCash, FasterPay, Payeer, Paysera, WebMoney, ЮMoney и другие);
- Картами некоторых банков (Home Credit Bank, Почта банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Revolut, Банк Русский Стандарт, Юникредит банк).
Как пишет РБК, сделки с использованием карт «Сбер» и «Тинькофф» стали недоступны также на P2P-платформе криптобиржи Bybit, хотя они пока не исчезли из списка способов оплаты.
Ранее «Сбер» и «Тинькофф» уже пропали из способов оплаты на P2P-платформе крупнейшей криптобиржи Binance. Позже пользователи площадки получили сообщение в приложении биржи, в котором говорилось, что клиенты, прошедшие KYC России, больше не смогут торговать любой валютой, кроме рубля через сервис Binance P2P. Несколько клиентов, регистрировавшихся не через верификацию KYC России, рассказали FM, что у них также пропала возможность совершать сделки в рублях. 27 августа 2023 года Binance официально подтвердила эти валютные ограничения для пользователей из России.