Криптобиржа OKX запретила операции с картами подсанкционных банков РФ

Карты «Сбербанка», «Тинькофф» и Альфа-банка, которые находятся под западными санкциями, стали недоступны в сервисе P2P торговли (торговля peer-to-peer, позволяющая совершать сделки с криптовалютой без посредников, напрямую между людьми) на криптобирже OKX. Теперь их нельзя выбрать в качестве способа оплаты, на это обратили внимание в «РБК-Крипто».

Сейчас продать или купить криптовалюту за рубли можно несколькими способами:

Банковским переводом;

Наличным расчетом;

С помощью системы быстрых платежей (СБП);

Через платежные сервисы (Qiwi, AdvCash, FasterPay, Payeer, Paysera, WebMoney, ЮMoney и другие);

Картами некоторых банков (Home Credit Bank, Почта банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Revolut, Банк Русский Стандарт, Юникредит банк).

Как пишет РБК, сделки с использованием карт «Сбер» и «Тинькофф» стали недоступны также на P2P-платформе криптобиржи Bybit, хотя они пока не исчезли из списка способов оплаты.