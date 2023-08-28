Биржевые цены на газ в Европе вернулись к росту на фоне резкого снижения объемов поставок топлива из Норвегии. Об этом свидетельствуют данные лондонской торговой площадки ICE.

© Lenta.ru

Стоимость фьючерсов выросла на 4,1 процента в понедельник после роста почти на 9 процентов в конце прошлой недели. Цены контрактов на поставку газа в сентябре на крупнейшем европейском хабе TTF в ходе утренних торгов достигали 402,3 доллара за тысячу кубометров с учетом актуального курса валют.

Bloomberg связало подобную динамику с приостановкой поставок топлива с крупнейшего месторождения Норвегии — Тролль — из-за проведения планового техобслуживания. На этом фоне суммарный экспорт газа из скандинавской страны в Европу упал до минимума с июня 2022 года.

Согласно данным местного сетевого оператора Gassco, в августе среднесуточные объемы находились на уровне, близком к 150 миллионам кубометров. Дополнительное давление на европейский газовый рынок оказывает проведение профилактических работ на месторождениях, подключенных к сети Segal, по которой идут поставки в Великобританию.

На ситуации негативным образом сказывается и напряженная обстановка на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Австралии, которая является одним из крупнейших поставщиков этого вида топлива. Как сообщило Chevron, в понедельник вслед за работниками двух других предприятий компании проголосовали за делегирование права объявлять забастовку своим профсоюзам. Сотрудников не устраивают нынешние заработные платы и условия труда.