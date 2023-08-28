Назван главный покупатель российского угля в будущем
Эксперты консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (ранее McKinsey) считают, что к 2030 году Индия обойдет Китай и станет основным покупателем российского энергетического и металлургического угля. Об этом сообщает РБК.
По данным экспертов, в 2022-м главным покупателем угля из РФ был Китай - в страну поставили 47 миллионов тонн энергетического и 21,1 миллиона тонн металлургического угля. При этом поставки энергетического угля увеличились на пять процентов к 2021 году, а поставки металлургического - на 127 процентов.
Индия в 2022 году заняла второе место по импорту металлургического угля из России (9,3 миллиона тонн, рост на 144 процента). В топ-5 покупателей российского угля также вошли Турция и Южная Корея.
Базовый сценарий экспертов «Яков и Партнеры» предполагает, что экспорт российского угля незначительно снизится с 221 миллионов тонн в 2022 году до 219 миллионов в 2030-м.
В базовом сценарии описан выход Индии на первое место по закупкам угля в РФ с 40-процентной долей в российском экспорте. Эксперты считают, что на втором месте будут страны Юго-Восточной Азии (20-25 процентов экспорта), за ними - Турция и не входящие в ЕС европейские страны (примерно 20 процентов), затем - Африка и Ближний Восток (15 процентов экспорта), а доля Китая составит лишь пять процентов.
Эксперты считают, что Китай станет покупать гораздо меньше угля из-за сокращения вклада этого топлива в энергопотребление, а также благодаря собственной добыче.
В исследовании подчеркивается, что с учетом амбиций по самообеспечению импорт энергоугля Китаем к 2030 году может опуститься ниже ста миллионов тонн в год.
Агентство Bloomberg ранее рассказало, что самыми активными покупателями российской нефти, угля и мазута остаются Китай и Индия. На две эти страны пришлось более двух третей российского экспорта угля в Азию в апреле.
Агентство подчеркивало, что зависимость азиатских стран от российских ресурсов растет: по оценкам аналитической компании Kpler, экспорт угля из РФ в Азию с января по май увеличился до 7,46 миллиона тонн - это на треть больше, чем год назад. Закупки российского сжиженного природного газа выросли на 0,1 миллиона тонн, до 0,4 миллиона, а поставки российского мазута в Азию в марте и апреле стали самыми высокими в истории.