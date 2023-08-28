Назван главный покупатель российского угля в будущем

Эксперты консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (ранее McKinsey) считают, что к 2030 году Индия обойдет Китай и станет основным покупателем российского энергетического и металлургического угля. Об этом сообщает РБК.

По данным экспертов, в 2022-м главным покупателем угля из РФ был Китай - в страну поставили 47 миллионов тонн энергетического и 21,1 миллиона тонн металлургического угля. При этом поставки энергетического угля увеличились на пять процентов к 2021 году, а поставки металлургического - на 127 процентов.

Индия в 2022 году заняла второе место по импорту металлургического угля из России (9,3 миллиона тонн, рост на 144 процента). В топ-5 покупателей российского угля также вошли Турция и Южная Корея.

Базовый сценарий экспертов «Яков и Партнеры» предполагает, что экспорт российского угля незначительно снизится с 221 миллионов тонн в 2022 году до 219 миллионов в 2030-м.

В базовом сценарии описан выход Индии на первое место по закупкам угля в РФ с 40-процентной долей в российском экспорте. Эксперты считают, что на втором месте будут страны Юго-Восточной Азии (20-25 процентов экспорта), за ними - Турция и не входящие в ЕС европейские страны (примерно 20 процентов), затем - Африка и Ближний Восток (15 процентов экспорта), а доля Китая составит лишь пять процентов.

Эксперты считают, что Китай станет покупать гораздо меньше угля из-за сокращения вклада этого топлива в энергопотребление, а также благодаря собственной добыче.

В исследовании подчеркивается, что с учетом амбиций по самообеспечению импорт энергоугля Китаем к 2030 году может опуститься ниже ста миллионов тонн в год.

Агентство Bloomberg ранее рассказало, что самыми активными покупателями российской нефти, угля и мазута остаются Китай и Индия. На две эти страны пришлось более двух третей российского экспорта угля в Азию в апреле.