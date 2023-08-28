Россия запросила переговоры с КНР о причинах ограничений поставок птицы

Поставки в Китай птицеводческой продукции предприятий, которые расположены в трех российских регионах, временно не осуществляются в связи ограничениями КНР. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Россельхознадзор.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в китайской системе Cifer действительно изменился статус предприятий-поставщиков.

Среди таких регионов - Ставропольский и Краснодарский краях, а также Самарская область.

Для производителей данное решение Китая означает временную невозможность поставок туда их продукции.

В Россельхознадзоре уточнили, что ведомство запросило переговоры с китайскими коллегами для выяснения причин введенных ограничений.

«Подчеркиваем, что все три региона благополучны по гриппу птиц», — указали в пресс-службе.