Задорнов назвал зависшие рупии одной из причин падения рубля

Падение рубля связано с тем, что Россия не может конвертировать рупии, которые получила после продажи нефти Индии. В будущем правительство РФ должно решить эту проблему, заявил экономист, экс-глава Минфина, банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов.

«Еще одна неочевидная причина ослабления [рубля] — „зависшие“ рупии. Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на 30 миллиардов долларов, а наш импорт из Индии оценивается примерно в 6-7 миллиардов долларов в год», — заявил Михаил Задорнов, передает РБК.

Экономист отметил, что России в Индии нечего покупать, а рупии — неконвертируемая валюта. Поэтому РФ не может использовать полученные доходы от продажи нефти. Можно продать рупии Индии и получить с этого другую валюту, однако в индийских банках ее не хватает.

Задорнов подчеркнул, что проблема с рупиями — это прямая причина падения рубля. Решить ситуацию должны правительство и Центральный Банк России, заявил экономист.

В середине июля в России стал падать рубль. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, это связано с внешней торговлей: резким ростом экспорта и снижением импорта.