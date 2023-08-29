Россиянин потребовал от минфина Белоруссии $300 тысяч за евробонды

В Мосгорсуде началось рассмотрение по существу первого иска по еврооблигациям Белоруссии. Российский инвестор Александр Марченко потребовал взыскать с минфина республики около 300 тысяч долларов номинальной стоимости бондов с купонами, пишут «Ведомости».

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Выплаты остановились с весны 2022 года. По словам инвестора, с теми же проблемами столкнулись другие россияне, которые выполнили требуемые условия, чтобы получить средства хотя бы в белорусских рублях, но так и не увидели их на счетах.

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Представители белорусского ведомства в ходе заседания заявили, что российский суд не может рассматривать иск. Они отсылали к действующей для России с 28 июня 2023 года Кишиневской конвенцией о правовой помощи в отношениях с Белоруссией, которая признает компетентными инстанции по месту нахождения ответчика или месту деятельности его органа. Также они предложили перенести рассмотрение иска в Лондонский арбитражный суд (LCIA).

Отдельно белорусская сторона указывала, что россиянин неверно выбрал ответчика. Они отмечают, что в документах по эмиссии облигаций не прописаны обязательства республики доводить средства до конечного держателя облигаций. Деньги через брокеров должны доводить платежные агенты, которым в случае Марченко стал лондонский филиал Citibank.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин назвал сомнительным первый аргумент Минска. Так как Марченко находится в России и купил белорусские еврооблигации здесь же, то Мосгорсуд может рассматривать иск. Он отметил, что пусть технически Белоруссия свои обязательства и исполняет, но шанс на удовлетворение требований российским инвесторам высок, ведь эмитент существенно изменил условия выплаты дохода в одностороннем порядке.

Белоруссия на фоне западных санкций объявила о новом порядке выплат по еврооблигациям летом 2022 года. Власти решили переводить средства в белорусских рублях по официальному курсу на счета в государственном Беларусбанке. Минфин в феврале 2023 года отчитался о погашении еврооблигаций на сумму 800 миллионов долларов, но до российских держателей деньги так и не дошли.