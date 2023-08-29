Криптобиржа OKX ограничила торговлю рублем на своей P2P-платформе
Торговля рублем стала недоступна в сервисе P2P-торговли (торговля peer-to-peer, позволяющая совершать сделки с криптовалютой без посредников, напрямую между людьми) на криптобирже OKX. Ограничения вступают в силу 29 августа 2023 года, говорится в сообщении площадки в телеграм-канале.
«Пользователям из России по-прежнему доступна возможность торговли другими валютами», — отмечают представители OKX.
В понедельник, 28 августа 2023 года, стало известно, что криптобиржа ограничила сделки с картами крупных российских банков, которые находятся под западными санкциями. Так, из способов оплаты на P2P-площадке OKX пропали карты «Сбербанка», «Тинькофф» и Альфа-банка. Однако пользователям из России остались доступны другие варианты продажи или покупки криптовалюты: например, с помощью системы быстрых платежей (СБП), платежных сервисов (в том числе Qiwi, WebMoney и др.), а также карт других банков (Почта банк, Райффайзенбанк, Юникредит банк и др.).
Ограничения на валютные операции в сервисе P2P торговли до этого уже ввела другая крупная криптобиржа — Binance. Однако если OKX запретила своим пользователям проводить сделки с рублями, то Binance, напротив, ограничила российским пользователям операции с любыми валютами, кроме рубля. Согласно нововведениям, теперь торговля рублями на Binance доступна только пользователям, которые прошли процедуру «Знай своего клиента» (know your customer, KYC) России и проживают в РФ. Находящиеся за границей россияне, которые подтвердили свой зарубежный адрес при верификации, в свою очередь, могут совершать P2P-сделки на Binance со всеми валютами, кроме российского рубля (RUB), евро (EUR), доллара США (USD) и украинской гривны (UAH).