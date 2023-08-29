Криптобиржа OKX ограничила торговлю рублем на своей P2P-платформе

Торговля рублем стала недоступна в сервисе P2P-торговли (торговля peer-to-peer, позволяющая совершать сделки с криптовалютой без посредников, напрямую между людьми) на криптобирже OKX. Ограничения вступают в силу 29 августа 2023 года, говорится в сообщении площадки в телеграм-канале.

«Пользователям из России по-прежнему доступна возможность торговли другими валютами», — отмечают представители OKX.

В понедельник, 28 августа 2023 года, стало известно, что криптобиржа ограничила сделки с картами крупных российских банков, которые находятся под западными санкциями. Так, из способов оплаты на P2P-площадке OKX пропали карты «Сбербанка», «Тинькофф» и Альфа-банка. Однако пользователям из России остались доступны другие варианты продажи или покупки криптовалюты: например, с помощью системы быстрых платежей (СБП), платежных сервисов (в том числе Qiwi, WebMoney и др.), а также карт других банков (Почта банк, Райффайзенбанк, Юникредит банк и др.).