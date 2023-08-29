Курс евро поднялся выше 104 рублей
Во второй половине дня вторника рубль снижается к основным иностранным валютам. Курс евро преодолел отметку в 104 рубля впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи.
Курс евро к 15.10 мск поднялся на 68 копеек, до 103,86 рубля, а минутами ранее повышался до 104,08 рубля. Курс доллара показывает рост на 86 копеек, до 96,17 рубля, юаня – на 10 копеек, до 13,16 рубля.
Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил «Газете.Ru», что курс рубля не может укрепиться по отношению к доллару и евро из-за геополитических и санкционных ограничений.
15 августа Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п., до 12,00% годовых. ЦБ пояснил, что мера принята в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Валютный рынок отреагировал на шаг регулятора. Сразу после оглашения решения иностранная валюта начала демонстрировать рост по отношению к рублю.