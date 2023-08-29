Курс евро поднялся выше 104 рублей

Во второй половине дня вторника рубль снижается к основным иностранным валютам. Курс евро преодолел отметку в 104 рубля впервые с 16 августа, следует из данных Московской биржи.

Курс евро к 15.10 мск поднялся на 68 копеек, до 103,86 рубля, а минутами ранее повышался до 104,08 рубля. Курс доллара показывает рост на 86 копеек, до 96,17 рубля, юаня – на 10 копеек, до 13,16 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил «Газете.Ru», что курс рубля не может укрепиться по отношению к доллару и евро из-за геополитических и санкционных ограничений.