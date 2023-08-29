СМИ: экспорт нефти Россией поднялся до 3,4 млн барр./день
Объем экспорта российской нефти по морю достиг 3,4 млн барр. в день. Таким образом, он приблизился к максимальным значениям с конца июня, об этом пишет обозреватель Джулиан Ли в статье для Bloomberg.
По данным эксперта, в период с 20 по 26 августа российские производители экспортировали в среднем на 800 тыс. барр. нефти в день больше, чем неделей ранее.
На фоне этого доходы экспортеров выросли на 35%, до $47 млн в день в среднем за четыре недели, уточнила Ли.
Аналитик пояснила, что наибольший рост отгрузок был зафиксирован в балтийских портах Приморске и Усть-Луге. Кроме того, добавила она, после штормов восстановился экспорт нефти из Новороссийска.
Тренд на рост российского экспорта нефти пока не является устойчивым, заметила Ли. Он добавила, что скачок наблюдался после не менее резкого падения.