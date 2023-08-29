Объем экспорта российской нефти по морю достиг 3,4 млн барр. в день. Таким образом, он приблизился к максимальным значениям с конца июня, об этом пишет обозреватель Джулиан Ли в статье для Bloomberg.

По данным эксперта, в период с 20 по 26 августа российские производители экспортировали в среднем на 800 тыс. барр. нефти в день больше, чем неделей ранее.

На фоне этого доходы экспортеров выросли на 35%, до $47 млн в день в среднем за четыре недели, уточнила Ли.

Аналитик пояснила, что наибольший рост отгрузок был зафиксирован в балтийских портах Приморске и Усть-Луге. Кроме того, добавила она, после штормов восстановился экспорт нефти из Новороссийска.