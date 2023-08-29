Названы особенности открытого на Украине месторождения газа

«Судя по тому, что они отчитались, видимо, они уже имеют готовую инфраструктуру и посчитали, что это месторождение рентабельно. Но оно не повлияет на общегосударственную добычу. Поэтому говорить о том, что Украина станет газовой державой, — нет, конечно, этого не произойдет», — убежден собеседник «Ленты.ру».



Маленькие месторождения, которые вводят в эксплуатацию на Украине, позволяют им сдерживать падение добычи газа. Украина лучшие свои годы в плане производства газа прожила уже давно. Пик добычи был в 70-е, и после этого объемы производства постоянно снижались Игорь Юшков