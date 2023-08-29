Названы особенности открытого на Украине месторождения газа
Открытое на территории Украины месторождение газа с геологическим запасом в один миллиард кубов маленькое. Оно не даст много топлива, сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенности нового месторождения.
«Под сухую месторождение никогда не разрабатывается. Суммарно за годы его эксплуатации возможно будет достать меньше миллиарда кубов. А ежегодное извлечение, скорее всего, будет порядка десятка миллионов кубов, даже не сотен. Поэтому это месторождение погоды даже на внутреннем украинском рынке не сделает», — заявил аналитик.
По словам Юшкова, сейчас речь идет о том, что компания «Укргаздобыча» пробурила скважину и нашла газ. Дальше будет приниматься решение — нужно ли это месторождение разрабатывать.
«Судя по тому, что они отчитались, видимо, они уже имеют готовую инфраструктуру и посчитали, что это месторождение рентабельно. Но оно не повлияет на общегосударственную добычу. Поэтому говорить о том, что Украина станет газовой державой, — нет, конечно, этого не произойдет», — убежден собеседник «Ленты.ру».
Маленькие месторождения, которые вводят в эксплуатацию на Украине, позволяют им сдерживать падение добычи газа. Украина лучшие свои годы в плане производства газа прожила уже давно. Пик добычи был в 70-е, и после этого объемы производства постоянно снижались Игорь Юшков
Ранее компания «Укргаздобыча» заявила об открытии крупного месторождения газа на территории Украины. По предварительной оценке, его запасы могут достигать миллиарда кубометров.