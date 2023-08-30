Россия стала главным поставщиком никеля в Бразилию

В июле 2023 года Бразилия нарастила импорт никеля из России в 2,2 раза - до 11,1 миллиона долларов, максимального показателя с 2005 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на бразильскую статистическую службу. В итоге в июле РФ стала главным поставщиком никеля в Бразилию.

Импорт российского никеля Бразилией в абсолютном выражении увеличился в 2,3 раза - до 435,9 тонны. Это крупнейшая поставка с июля 2019 года.

Второе место по поставкам Никеля в страну в июле заняла Норвегия (поставки на 10,4 миллиона), третье - США (7,3 миллиона). В топ-5 также вошли Германия (4,7 миллиона) и Южная Африка (три миллиона).

При этом до июльских изменений основным поставщиком никеля в Бразилию были США, с начала года отправившие стране партии никеля на 48,3 миллиона долларов. Россия за этот период занимала третье место по поставкам, хотя еще год назад была шестой.