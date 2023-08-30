Россия стала главным поставщиком никеля в Бразилию
В июле 2023 года Бразилия нарастила импорт никеля из России в 2,2 раза - до 11,1 миллиона долларов, максимального показателя с 2005 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на бразильскую статистическую службу. В итоге в июле РФ стала главным поставщиком никеля в Бразилию.
Импорт российского никеля Бразилией в абсолютном выражении увеличился в 2,3 раза - до 435,9 тонны. Это крупнейшая поставка с июля 2019 года.
Второе место по поставкам Никеля в страну в июле заняла Норвегия (поставки на 10,4 миллиона), третье - США (7,3 миллиона). В топ-5 также вошли Германия (4,7 миллиона) и Южная Африка (три миллиона).
При этом до июльских изменений основным поставщиком никеля в Бразилию были США, с начала года отправившие стране партии никеля на 48,3 миллиона долларов. Россия за этот период занимала третье место по поставкам, хотя еще год назад была шестой.
17 августа Bloomberg сообщило, что Бразилия стала вторым по величине покупателем российского дизельного топлива в мире после Турции. В январе Бразилия закупала у России 31,6 тысячи баррелей дизеля в день, в феврале - уже 78,5 тысячи баррелей, а в июле - уже 188 тысяч.