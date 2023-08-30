Цена нефти Brent превысила $86 за баррель впервые с 15 августа

Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE впервые с 15 августа превысила $86 за баррель. Об этом пишет ТАСС.

По данным биржи на 12:52 мск, стоимость Brent выросла на 0,64%, достигнув $86,08 за баррель. А к 13:07 мск нефть торговалась на уровне $85,98.

При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре вырос на 0,28% - до $81,72 за баррель.

Ранее Международное энергетическое агентство повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2023 году. Агентство оценило спрос в первом квартале в 100,6 миллиона баррелей в сутки. Во втором квартале он увеличился до 102 миллионов баррелей в сутки, а в третьем и четвертом агентство прогнозирует спрос на уровнях 102,9 и 103,1 миллиона баррелей в сутки.