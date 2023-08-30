Биржевые цены на алюминий «приближаются ко дну»

Биржевые цены на алюминий упали более чем на 40% по сравнению с максимумами прошлого года, пишет Financial Times.

Базовый трехмесячный фьючерс на Лондонской бирже металлов (LME) 30 августа торгуется по $2168,5 (+0,84%) за тонну. Для сравнения, на пике в 2022 году его стоимость превышала $3840 за тонну, указывает FT. По сравнению с пиком в январе стоимость металла снизилась почти на одну пятую, отмечает издание. В основном это связано с замедлением экономик в Европе и США, считает FT.

По мнению трейдеров и аналитиков, падение цен на алюминий «приближается ко дну», пишет FT. Они настроены оптимистично в среднесрочной перспективе, ожидая, что спрос на алюминий вырастет со стороны производителей электромобилей и солнечных батарей. В августе цены на алюминий достигли самого большого контанго (ситуация, когда цена фьючерсов выше спотовой цены базового актива) со времен финансового кризиса, а значит, купленный сейчас металл стоит дешевле будущих цен, отмечает FT.