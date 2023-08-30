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Новак не исключил продления сокращения экспорта нефти на октябрь

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что добровольное сокращение экспорта нефти из России может быть продлено на октябрь. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новак не исключил продления сокращения экспорта нефти на октябрь
© РИА Новости

Он также отметил, что этот вопрос обсуждается с коллегами из других стран.

«Мы сейчас эту ситуацию мониторим, оцениваем рынок, работаем вместе с нашими коллегами из других стран в постоянном режиме. Сейчас я не могу вам анонсировать каких-то решений, но будем исходить из того, чего будет требовать рынок», – ответил Новак на вопрос журналистов о том, будет ли продлено сокращение нефтяного экспорта на октябрь.

Напомним, что в августе Россия добровольно сократила экспорт нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки. Это произошло на фоне сокращения добычи в рамках ОПЕК+.

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