Новак не исключил продления сокращения экспорта нефти на октябрь
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что добровольное сокращение экспорта нефти из России может быть продлено на октябрь. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также отметил, что этот вопрос обсуждается с коллегами из других стран.
«Мы сейчас эту ситуацию мониторим, оцениваем рынок, работаем вместе с нашими коллегами из других стран в постоянном режиме. Сейчас я не могу вам анонсировать каких-то решений, но будем исходить из того, чего будет требовать рынок», – ответил Новак на вопрос журналистов о том, будет ли продлено сокращение нефтяного экспорта на октябрь.
Напомним, что в августе Россия добровольно сократила экспорт нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки. Это произошло на фоне сокращения добычи в рамках ОПЕК+.
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