Новак не исключил продления сокращения экспорта нефти на октябрь

«Мы сейчас эту ситуацию мониторим, оцениваем рынок, работаем вместе с нашими коллегами из других стран в постоянном режиме. Сейчас я не могу вам анонсировать каких-то решений, но будем исходить из того, чего будет требовать рынок», – ответил Новак на вопрос журналистов о том, будет ли продлено сокращение нефтяного экспорта на октябрь.