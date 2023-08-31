ЦБ обсуждает разблокировку спецсчетов дружественных иностранцев

Центробанк изучает возможность разблокировать счета депо, открытые для нерезидентов из дружественных стран, пишет РБК со ссылкой на источники. Разблокировка счетов депо иностранных номинальных держателей позволит привлечь на рынок иностранных инвесторов, которых не смутит работа через счета типа «С».

По словам собеседников издания, запрос о разблокировке идет от участников рынка, однако решения пока нет. Снятие ограничительных мер для номинальных держателей, по мнению участников рынка, увеличит число потенциальных клиентов из числа дружественных нерезидентов: они через брокеров из своих стран и России получат доступ к российскому фондовому рынку.

В среду, 22 августа, на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам министр финансов Антон Силуанов заявил , что правительство и ЦБ подготовили проект указа о разблокировке части иностранных активов с целью обмена их на российские активы.