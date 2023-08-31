Еврокомиссия не смогла подтвердить отказ от российского газа
Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант не смогла подтвердить отказ от российского газа. Ее слова передает РИА Новости.
На вопрос о возможном введении ограничений в отношении импорта российского газа она ответила, что о санкциях никогда не говорится заранее. При этом Спинант признала, что сейчас Еврокомиссия предпринимает усилия для отказа от российского топлива.
«Наилучшее решение — это его замена на возобновляемые чистые источники энергии там, где это возможно», — сказала она. Если же замена на возобновляемые источники энергии невозможна, то Евросоюз ищет альтернативных поставщиков, добавила Спинант.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза в 2023 году планируют импортировать рекордное количество сжиженного природного газа из России вопреки стремлению Запада отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году. Согласно анализу Global Witness, по итогам первого полугодия Италия и Испания стали вторым и третьим импортерами по объему закупок российского топлива.