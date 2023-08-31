Казахстан ищет альтернативы трубопроводу через РФ

Вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что Астана закупила два нефтяных танкера для поставок топлива по Каспийскому морю в обход России. Об этом сообщает Bloomberg.

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Он также уточнил, что танкеры приобрела государственная компания «Казмунайгаз». Общая грузоподъёмность танкеров – 8 тысяч тонн. При этом компания планирует купить для маршрутов в Чёрном море ещё два танкера, грузоподъёмность которых будет в десять раз выше.

Аккенженов добавил, что в данный момент Казахстан ищет альтернативные пути экспорта нефти. По его словам, наиболее выгодным всё ещё остается маршрут по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума. Министр уточнил, что по этому маршруту казахстанская нефть поставляется из Атырауской области в Новороссийск, а другим направлениям «сложно конкурировать» с этим маршрутом.