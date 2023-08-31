Мировым ценам на нефть предрекли рост

Мировые цены на нефть эталонного сорта Brent продолжают расти и в начале осени с высокой вероятностью превысят 87 долларов за баррель, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

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Следующим осенним рубежом будет рост выше максимума 2023 года почти до 90 долларов за баррель, сообщает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин. В случае если обновление рекорда произойдет, следующей целью станет уровень в 92,7 доллара за баррель, предрек он.

Однако цены могут и упасть, подчеркивает Свирин. Это произойдет, если надвигающийся на штат Флорида в США ураган не нанесет существенного ущерба нефтеперерабатывающим заводам и волнения на рынке утихнут. В таком случае котировки могут снизиться до 82-83 долларов за баррель.

Перспективы подорожания топлива выше 87 долларов за баррель в скором времени видит и финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его мнению, на стоимость нефти давит замедление экономики Китая и укрепление доллара.