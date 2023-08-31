Россия сократит поставки нефти на внешние рынки

Россия и страны ОПЕК+ договорились по вопросу сокращения поставок российской нефти на мировые рынки, рассказал вице-премьер Александр Новак. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным агентства, Новак рассказал о ситуации в нефтяной сфере во время совещания главы России Владимира Путина с членами правительства.

Президент задал вопрос вице-премьеру о деталях переговоров с партнерами по организации о сокращении поставок энергоресурса на внешние рынки.

Новак ответил, что переговоры о сокращении прошли успешно. Он пояснил, что основные параметры соглашения будут публично озвучены на следующей неделе.