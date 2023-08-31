Цены на нефть ускорили рост после заявлений Новака

Мировые цены на нефть 31 августа ускорили рост после заявлений вице-премьера России Александра Новака о договоренностях ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

К 17:53 по московскому времени ноябрьские фьючерсы марки Brent выросли на 1,26% до 86,31 доллара за баррель. В то же время WTI прибавила 1,58%, став стоить 82,92 доллара.

Предполагается, что на рост цен повлияли заявления Новака о договоренности ОПЕК+ и России по сокращению поставок нефти РФ на внешние рынки. До его выступления мировые цены на топливо росли примерно на 1%. Еще одним фактором роста могли стать статистические данные, которые опубликовали Китай и США.