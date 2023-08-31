В России утвердили экспортную пошлину на удобрения

Согласно тексту документа, пошлина составит 7% и будет действовать до 31 декабря 2024 года. «С 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года включительно по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере 7%», – сказано в документе.

Пошлиной будут облагаться азотные удобрения (но не менее 1100 рублей за тонну), фосфорные удобрения (но не менее 2100 рублей за тонну), а также калийные удобрения (но не менее 1800 рублей за тонну).