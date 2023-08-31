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В России утвердили экспортную пошлину на удобрения

Российское правительство утвердило экспортную пошлину на ряд удобрений. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В России утвердили экспортную пошлину на удобрения
© РИА Новости

Согласно тексту документа, пошлина составит 7% и будет действовать до 31 декабря 2024 года. «С 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года включительно по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере 7%», – сказано в документе.

Пошлиной будут облагаться азотные удобрения (но не менее 1100 рублей за тонну), фосфорные удобрения (но не менее 2100 рублей за тонну), а также калийные удобрения (но не менее 1800 рублей за тонну).

Ранее правительство России отложило введение новых правил на поставки газа на внутренний рынок.

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