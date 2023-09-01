В Госдуме назвали условия укрепления рубля

«Банк России повысил процентную ставку, а повышение процентной ставки в текущих условиях ведет к усилению предложения рубля на валютном рынке, соответственно, к понижательному давлению на рубль. Реальный сектор видит, что кредит становится еще дороже, отказывается от инвестиционных проектов, и те рубли, которые реальный сектор аккумулировал на инвестиции из-за повышения процентной ставки приходят на валютный рынок и заваливают рубль», — описал ситуацию политик.

По его словам, существует много мер для укрепления национальной валюты. В частности, это введение обязательной продажи валютной выручки на бирже, ограничение или полный запрет на вывод капитала, установка правил введения валютных торгов. «Например, можно установить, что осуществлять любые валютные спекуляции можно, но только внутри дня, а по итогам дня, если какой-то банк хочет скупить валюту, то только под импортный контракт. И таких мер достаточно много. Так что курс рубля всецело определяется Банком России и его желанием. Захотели — уронили, захотели — укрепили», — сказал Делягин.