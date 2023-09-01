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FT: цена уранового концентрата достигла 16-месячного максимума из-за переворота в Нигере

Стоимость уранового концентрата в конце августа достигла 16-месячного максимума в $58,8 за фунт (0,45 кг) в связи с переворотом в Нигере, одном из ведущих мировых поставщиков урана, и опасениями за стабильность поставок природного газа. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Uranium Exchange Company.

Цена уранового концентрата достигла 16-месячного максимума
© globallookpress.com

По данным издания, мировой спрос на урановый концентрат превысил годовое предложение в период с 2018 по 2022 год и на глобальном рынке "происходит большой сдвиг". Растут опасения, что события в африканской стране могут нарушить поставки урана, поскольку часть сотрудников компании Orano, специализирующейся на производстве ядерного топлива для французских АЭС и добывающей уран в Нигере, были эвакуированы из страны. Нигер является седьмым производителем урана в мире с 5% от мировой добычи.

Как отмечают аналитики инвестиционного банка Liberum, это происходит в тот момент, когда возникли "критическая необходимость сокращения выбросов углекислого газа в глобальных энергосистемах и растущее геополитическое стремление быть энергетически независимыми". Инвесторы, все активнее вкладывающие капитал в фонды, связанные с ураном, "делают ставку на то, что правительства будут продолжать инвестировать в ядерную энергетику и продлевать срок службы устаревших реакторов" на фоне проблем энергетической безопасности вследствие спецоперации РФ на Украине, говорится в статье Financial Times.