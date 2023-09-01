Силуанов заявил о дискуссии с Центробанком о валютном контроле

«Сейчас поменялось — мы за более жесткие меры в отношении контроля за потоками. Центральный банк здесь больше за либеральную позицию. Но ничего страшного, мы все равно найдем совместное решение и сблизимся. <…> Мы его (консенсус. — «Газета.Ru») ищем», — сказал министр.