В ЦБ заявили об отсутствии переговоров по обмену замороженных активов

"Мы вместе с Минфином разрабатываем механизм, который создает условия для возможного такого обмена. Хочу подчеркнуть, что речь идет об активах лиц, в отношении которых нет санкций, тех ценных бумагах, которые заблокированы зарубежными депозитариями. Такой обмен может быть только добровольным. Мы не ведем никаких переговоров ни с иностранными регуляторами, ни с иностранцами потенциальными покупателями", - заявила Набиуллина.