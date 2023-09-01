Экспорт нефти из Саудовской Аравии резко упал

Саудовская Аравия резко сократила экспорт нефти в августе 2023 года, возглавив усилия ОПЕК+ по ограничению добычи и поддержанию цен на нефть. Об этом сообщает Bloomberg.

По оценке агентства, в последний месяц лета поставки саудовской нефти упали примерно до 5,6 миллиона баррелей в день. Это самый низкий показатель с марта 2021 года. Для сравнения, в июле объем поставок составлял 6,3 миллиона баррелей в день.

Bloomberg отмечает, что экспорт сократился до многолетних минимумов по большинству основных направлений, включая Китай и США. Поставки в КНР сократились примерно до 1,3 миллиона баррелей в день. Это самый низкий показатель с июня 2020 года (тогда на фоне пандемии спрос на нефть резко упал по всему миру).

Экспорт Саудовской Аравии в Японию и Южную Корею в августе упал до самого низкого уровня с тех пор, как Bloomberg начал отслеживать эту статистику в 2017 году. Поставки в США сократились до всего 81 тысячи баррелей в день - наименьшего объема как минимум за шесть лет.

По данным Bloomberg, также в августе сократились поставки нефти из Кувейта - пятого по величине производителя в ОПЕК. Они упали до 1,5 миллиона баррелей в день, самого низкого уровня с конца 2016 года. Экспорт в КНР, крупнейшего покупателя кувейтской нефти, упал примерно на 45 процентов.