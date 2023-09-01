Цена нефти WTI превысила $85 за баррель

Нефть преодолела эту ценовую отметку впервые с 17 ноября 2022 года. Согласно данным торгов, на 16:07 по московскому времени стоимость барреля WTI выросла на 1,7% и достигла 85,05 доллара, а барреля Brent — 88,06 доллара (рост на 1,42%).

Ранее в Минфине сообщили, что средняя цена нефти марки Urals в августе составила 74 доллара за баррель. При этом за первые восемь месяцев 2023 года ее стоимость составила всего 56,58 доллара.