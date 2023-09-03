Экономист спрогнозировал падение доллара в сентябре

«Диапазон 95-96-97-90 — всё равно остаётся неким заложником психологически-эмоциональной взбудораженности рынка. Как только рынок придёт в состояние покоя и сбалансированности, то мы должны будем, я думаю, это как раз в ближайшем месяце, увидеть все-таки диапазон 85-95.



С точки зрения технического анализа, есть основания считать, что рубль может укрепиться чуть ли не в зоне 80, но мы понимаем, что спекулятивные факторы и факторы наших регуляторов Центрального банка, Минфина, наверное, уже вряд ли будут способствовать укреплению рубля до 80. Но то, что мы можем увидеть 85 — это абсолютно точно, но вот уже некий более сбалансированный курс на ближайший месяц находится в районе 87-90 рублей за доллар. Если мы ориентируемся на рубль — доллар, то с высокой вероятностью мы придём в зону 87-90, если вдруг не случатся какие-то чёрные лебеди, которые ещё к нам не долетели».