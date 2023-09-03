Экономист спрогнозировал падение доллара в сентябре
Сейчас валютный рынок нестабилен.
Как только он придёт «в состояние покоя», рубль сможет укрепиться в диапазоне 85-90.
Тем не менее, не стоит ожидать, что доллар будет торговаться по 80 рублей, этому мешают «спекулятивные факторы».
Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился завкафедрой «Финансовые рынки» Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.
«Диапазон 95-96-97-90 — всё равно остаётся неким заложником психологически-эмоциональной взбудораженности рынка. Как только рынок придёт в состояние покоя и сбалансированности, то мы должны будем, я думаю, это как раз в ближайшем месяце, увидеть все-таки диапазон 85-95.
С точки зрения технического анализа, есть основания считать, что рубль может укрепиться чуть ли не в зоне 80, но мы понимаем, что спекулятивные факторы и факторы наших регуляторов Центрального банка, Минфина, наверное, уже вряд ли будут способствовать укреплению рубля до 80. Но то, что мы можем увидеть 85 — это абсолютно точно, но вот уже некий более сбалансированный курс на ближайший месяц находится в районе 87-90 рублей за доллар. Если мы ориентируемся на рубль — доллар, то с высокой вероятностью мы придём в зону 87-90, если вдруг не случатся какие-то чёрные лебеди, которые ещё к нам не долетели».
30 августа курс евро впервые с 16 августа превысил 105 рублей. По данным Мосбиржи, за торговую сессию европейская валюта прибавила 1,35% и была на уровне 105 рублей 3 копеек. Тогда доллар прибавил 0,65%, за него давали 96 рублей 8 копеек.