В России спрогнозировали курс доллара и евро на следующую неделю

На следующей неделе доллар будет торговаться в диапазоне 95-98 рублей, евро — 101,5-104,5 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

«На будущей неделе ожидаем сохранения волатильности рубля к доллару в коридоре 95-98, евро — 101.5-104.5 с приближением к верхней границе. Первая неделя месяца традиционно оказывается для рубля медвежьей, так как на последней неделе экспортеры наращивают продажу валютной выручки для выплаты налогов – в первую неделю месяца рубль лишается этой поддержки», — объяснил он.

По словам Трифонова, дополнительным фактором риска может выступить выкуп нефтяными компаниями своих акций у зарубежных акционеров, который может краткосрочно сократить предложение валюты на рынке.

В пятницу на закрытии торгов Мосбиржи доллар достиг отметки 96,09 рублей, что на 0,065% больше утреннего уровня «американца». Курс евро составил 104,15 рублей (+0,065%), юаня — 13,264 рублей (+0,094%).