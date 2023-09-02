Россия и Малайзия частично перешли на расчеты в дирхамах и юанях

Ряд малайзийских компаний частично перешли в торговле с российским бизнесом на расчеты в юанях и дирхамах. Об этом РИА Новости сообщил торговый советник посольства Малайзии в России Хайфил Элми Джамил.

Джамил не уточнил, о каком объеме соответствующих операций идет речь. Многие компании не раскрывают такую информацию, объяснил дипломат.

По его словам, Россия и Малайзия для расчетов чаще используют китайский юань, чем дирхам ОАЭ. Спрос на российские рубли в Малайзии пока не очень высок, как и на малайзийские ринггиты в РФ, уточнил Джамил.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas 11 июля заявил, что Россия предлагает запуск консультаций по вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Малайзия, Индонезия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа). Министр отметил, что Москва готова к предметной работе по данному направлению.