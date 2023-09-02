Посол Китая сообщил об усилении тенденции отказа от доллара

Многие страны мира отказываются от расчетов в долларах, и данная тенденция усиливается. Об этом заявил посол Китая в Турции Лю Шаобин, сообщает «Российская газета».

Лю Шаобин заявил, что особенно заметна тенденция к торговле с помощью национальных валют в БРИКС. Государства, входящие в объединение, понимают, что доллар является инструментом мирового господства США. Вашингтон стремится сохранить власть и предпринимает односторонние меры для сохранения своей власти.

«Поэтому тенденция отказа от использования доллара усиливается», - объяснил дипломат в интервью турецким СМИ.

Он привел в пример свою страну, которая является второй экономикой мира, и где наблюдается тенденция к переходу на юань.